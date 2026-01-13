Рейтинг@Mail.ru
Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
14:29 13.01.2026
Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
общество, новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, геннадий онищенко
Общество, Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Грипп вряд ли мог стать причиной гибели младенцев в Новокузнецке, у него совсем другая эпидемиологическая картина, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Тринадцатого января стало известно о смерти девяти детей в роддоме №1 в Новокузнецке. В настоящее время Следственный комитет по факту гибели младенцев расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
"Очевидная вещь, как говорится, вот та трагическая классика, которая известна и которая, к сожалению, пока еще не изжита. Вскрытие детишек еще предстоит, но вот так сгорают они буквально на глазах - это бактериальная природа. Хотя сейчас будут искать их в том числе грипп, вот грипп помешал, но грипп - там совсем другая картина. Но, как говорится, и тот и другой случай он не должен был быть", - рассказал агентству Онищенко.
Новокузнецкий родильный дом № 1
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
 
Общество Новокузнецк Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке Геннадий Онищенко
 
 
