Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

"Очевидная вещь, как говорится, вот та трагическая классика, которая известна и которая, к сожалению, пока еще не изжита. Вскрытие детишек еще предстоит, но вот так сгорают они буквально на глазах - это бактериальная природа. Хотя сейчас будут искать их в том числе грипп, вот грипп помешал, но грипп - там совсем другая картина. Но, как говорится, и тот и другой случай он не должен был быть", - рассказал агентству Онищенко.