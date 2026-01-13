Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

https://ria.ru/20260113/onischenko-2067600682.html
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Грипп вряд ли мог стать причиной гибели младенцев в Новокузнецке, у него совсем другая эпидемиологическая картина, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Тринадцатого января стало известно о смерти девяти детей в роддоме №1 в Новокузнецке
. В настоящее время Следственный комитет по факту гибели младенцев расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
"Очевидная вещь, как говорится, вот та трагическая классика, которая известна и которая, к сожалению, пока еще не изжита. Вскрытие детишек еще предстоит, но вот так сгорают они буквально на глазах - это бактериальная природа. Хотя сейчас будут искать их в том числе грипп, вот грипп помешал, но грипп - там совсем другая картина. Но, как говорится, и тот и другой случай он не должен был быть", - рассказал агентству Онищенко.