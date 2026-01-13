Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ

МАДРИД, 13 янв — РИА Новости. Израильские танки обстреляли патруль испанских миротворцев из миссии Временных сил ООН в Южном Ливане, пишет газета El Pais.

"Танки Армии обороны Израиля в понедельник, 12 января, открыли огонь по патрулю испанских "голубых касок", размещенных на юге Ливана в составе миссии ООН UNIFIL", — говорится в публикации со ссылкой на испанский Генштаб.

По информации издания, инцидент произошел в зоне ответственности испанского батальона. Три израильских танка заняли позиции к северу от буферной зоны. Когда патруль выдвинулся для наблюдения за их передвижением в районе поселения Эль-Хиям, танки трижды выстрелили. Снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от испанских военнослужащих.

Миротворцы не пострадали и отошли в безопасный район, а израильская бронетехника вернулась на исходные позиции.