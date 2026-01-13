Рейтинг@Mail.ru
Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ
13:24 13.01.2026 (обновлено: 14:45 13.01.2026)
Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ
Израильские танки обстреляли патруль испанских миротворцев из миссии Временных сил ООН в Южном Ливане, пишет газета El Pais.
в мире
ливан
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
2026
в мире, ливан, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
МАДРИД, 13 янв — РИА Новости. Израильские танки обстреляли патруль испанских миротворцев из миссии Временных сил ООН в Южном Ливане, пишет газета El Pais.
"Танки Армии обороны Израиля в понедельник, 12 января, открыли огонь по патрулю испанских "голубых касок", размещенных на юге Ливана в составе миссии ООН UNIFIL", — говорится в публикации со ссылкой на испанский Генштаб.
По информации издания, инцидент произошел в зоне ответственности испанского батальона. Три израильских танка заняли позиции к северу от буферной зоны. Когда патруль выдвинулся для наблюдения за их передвижением в районе поселения Эль-Хиям, танки трижды выстрелили. Снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от испанских военнослужащих.
Миротворцы не пострадали и отошли в безопасный район, а израильская бронетехника вернулась на исходные позиции.
В составе миссии ООН несут службу более 600 испанских военнослужащих, которые действуют в координации как с ливанской армией, так и с ЦАХАЛ. Генштаб королевства заявил, что любые враждебные действия в отношении миротворцев представляют собой серьезное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и создают угрозу для их безопасности.
В миреЛиванИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
