Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председателем постоянного совета ОДКБ на 2026 год в соответствии с порядком ротации стал постоянный и полномочный представитель Российской Федерации при ОДКБ Виктор Васильев, сообщила организация.
"В Секретариате ОДКБ состоялось первое в текущем году заседание Постоянного совета ОДКБ. В соответствии с порядком ротации, председателем постоянного совета на 2026 год стал постоянный и полномочный представитель Российской Федерации при ОДКБ Виктор Васильев", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Он обратил внимание на необходимость завершения согласования плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Российской Федерации для дальнейшего его утверждения председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимиром Путиным.
"Участники совещания обсудили также текущие вопросы деятельности организации, связанные с началом председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году", - добавили в организации.
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
27 декабря 2025, 10:12