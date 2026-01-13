Рейтинг@Mail.ru
Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ - РИА Новости, 13.01.2026
14:10 13.01.2026
Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ
Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ - РИА Новости, 13.01.2026
Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ
Председателем постоянного совета ОДКБ на 2026 год в соответствии с порядком ротации стал постоянный и полномочный представитель Российской Федерации при ОДКБ... РИА Новости, 13.01.2026
2026
в мире, одкб
В мире, ОДКБ
Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ

Виктор Васильев стал председателем постоянного совета ОДКБ на 2026 год

© Фото : МИД России/TelegramВиктор Васильев
Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Виктор Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председателем постоянного совета ОДКБ на 2026 год в соответствии с порядком ротации стал постоянный и полномочный представитель Российской Федерации при ОДКБ Виктор Васильев, сообщила организация.
"В Секретариате ОДКБ состоялось первое в текущем году заседание Постоянного совета ОДКБ. В соответствии с порядком ротации, председателем постоянного совета на 2026 год стал постоянный и полномочный представитель Российской Федерации при ОДКБ Виктор Васильев", - сообщила организация в своем Telegram-канале.
В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Он обратил внимание на необходимость завершения согласования плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Российской Федерации для дальнейшего его утверждения председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимиром Путиным.
"Участники совещания обсудили также текущие вопросы деятельности организации, связанные с началом председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году", - добавили в организации.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Объединенный штаб ОДКБ рассказал о приоритете на 2026 год
27 декабря 2025, 10:12
 
В миреОДКБ
 
 
