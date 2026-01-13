https://ria.ru/20260113/odessa-2067552444.html
В Одессе сообщили о повреждении двух энергообъектов
В Одессе сообщили о повреждении двух энергообъектов - РИА Новости, 13.01.2026
В Одессе сообщили о повреждении двух энергообъектов
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении двух своих энергетических объектов в Одессе на юге Украины, без света остались 47 тысяч семей. РИА Новости, 13.01.2026
