В Одесской области повредили энергетические объекты
В Одесской области повредили энергетические объекты
Энергетические объекты повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 13.01.2026
В Одесской области на юге Украины повреждены энергетические объекты