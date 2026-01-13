Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повредили энергетические объекты - РИА Новости, 13.01.2026
10:54 13.01.2026
В Одесской области повредили энергетические объекты
Энергетические объекты повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
2026
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Повреждены энергетические объекты", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Сколько именно повреждено объектов и в каких районах области, он не уточнил.
