Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 13.01.2026
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ

Балицкий: около 2 тыс жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Одна тысяча девятьсот восемьдесят три абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
