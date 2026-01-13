https://ria.ru/20260113/obstrel-2067598403.html
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ
Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор...
запорожская область
Около двух тысяч жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ
Балицкий: около 2 тыс жителей Каменки-Днепровской обесточены из-за обстрела ВСУ