Рейтинг@Mail.ru
Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 13.01.2026 (обновлено: 12:05 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/obse-2067549800.html
Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский
Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 13.01.2026
Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский
Британия и Франция с их декларацией о гарантиях Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие западных вооруженных сил на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:45:00+03:00
2026-01-13T12:05:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
обсе
украина
франция
дмитрий полянский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066706589.html
россия
киев
москва
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, обсе, украина, франция, дмитрий полянский, кир стармер, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Москва, ОБСЕ, Украина, Франция, Дмитрий Полянский, Кир Стармер, НАТО, Вооруженные силы Украины
Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский

Полянский: на Западе знают, что их контингенты на Украине РФ не примет

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Британия и Франция с их декларацией о гарантиях Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие западных вооруженных сил на украинской территории, где контингенты стран Запада стали бы целью ВС РФ, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил", - сказал дипломат в интервью, показанном на канале "Россия 24".
Ранее в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции коалиции желающих в Елисейском дворце. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
7 января, 09:09
 
В миреРоссияКиевМоскваОБСЕУкраинаФранцияДмитрий ПолянскийКир СтармерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала