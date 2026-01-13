Для России неприемлемы западные войска на Украине, заявил Полянский

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Британия и Франция с их декларацией о гарантиях Украине в виде размещения там войск знают, что для России неприемлемо наличие западных вооруженных сил на украинской территории, где контингенты стран Запада стали бы целью ВС РФ, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил", - сказал дипломат в интервью, показанном на канале "Россия 24".
Ранее в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.