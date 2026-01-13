В Ярославской область полностью заменят автобусы и трамваи, заявил Евраев

«

"По вашему указу о национальных целях к 2030 году в регионах должно быть 85% нового транспорта. Мы ваше поручение выполним досрочно: у нас будет уже в 2026 году 100% нового транспорта. Это большое количество, почти 1250–1300 единиц, причем он брендированный у нас: "Я трамвай", – потому что Ярославская область, с буквы "Я", – "Я автобус", "Я электробус", медведь с секирой, это наш герб. То есть он у нас еще и очень красивый", - сказал Евраев в ходе встречи.