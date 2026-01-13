Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны - РИА Новости, 13.01.2026
20:42 13.01.2026
В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны
В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны - РИА Новости, 13.01.2026
В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Саратовской области после получения 5-летней девочкой травм от обезьяны в РИА Новости, 13.01.2026
В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны

В Саратовской области возбудили дело о травмировании 5-летней девочки обезьяной

© Pixabay / sharkolotДетеныш гамадрила
Детеныш гамадрила - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Pixabay / sharkolot
Детеныш гамадрила. Архивное фото
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Саратовской области после получения 5-летней девочкой травм от обезьяны в контактном зоопарке, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Инцидент произошел в городе Балаково, где ребенок попал в городскую клиническую больницу после помещения контактного зоопарка в торговом центре на улице Минская. По данным больницы, владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьяну, что 5-летняя и сделала. В ответ другой примат поцарапал ей палец, девочку госпитализировали в детское хирургическое отделение, где она проходит антирабическую вакцинацию. Первый случай травмирования обезьяной был зафиксирован в Балаково в начале января, когда в больницу поступила 27-летняя девушка, пострадавшая после контакта с животным в этом же торговом центре.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУСК России по Саратовской области Ивану Александровичу Михайлину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела", - сообщили в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
В СУСК по Саратовской области РИА Новости уточнили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
