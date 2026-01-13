В Саратовской области возбудили дело о травме 5-летней девочки от обезьяны

САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Саратовской области после получения 5-летней девочкой травм от обезьяны в контактном зоопарке, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.