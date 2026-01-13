Рейтинг@Mail.ru
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов - РИА Новости, 13.01.2026
08:18 13.01.2026 (обновлено: 08:37 13.01.2026)
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов

Директором филиала ОАК по оперативно-тактической работе назначен Владимир Ефимов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила ОАК в своем Telegram-канале.
«

"С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК.

«

"Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации.

Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".
Опытный самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники
26 декабря 2025, 14:55
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Ту-214
 
 
