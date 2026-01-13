https://ria.ru/20260113/oak-2067512585.html
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов - РИА Новости, 13.01.2026
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов
Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:18:00+03:00
2026-01-13T08:18:00+03:00
2026-01-13T08:37:00+03:00
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
владимир ефимов (правительство москвы)
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7ed4d16bfb08f0a791f34652dde641ea.jpg
https://ria.ru/20251226/oak-2064896173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_462aca85cc3d6235babb901aaa5c8fd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), владимир ефимов (правительство москвы) , ту-214
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Ту-214
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической авиации назначен Ефимов
Директором филиала ОАК по оперативно-тактической работе назначен Владимир Ефимов