Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от влияния на Иран
22:44 13.01.2026 (обновлено: 22:58 13.01.2026)
Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от влияния на Иран
Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от влияния на Иран
Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от влияния на Иран

Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от попытки сменить власть в Иране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути".
"Саудовская Аравия, Оман и Катар заявляют Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим может потрясти нефтяные рынки и в конечном счете навредить экономике США. Больше всего они опасаются последствий на своей территории", - говорится в сообщении издания.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
