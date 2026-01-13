https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067666402.html
Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк из-за ситуации в роддоме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Главный неонатолог министерства здравоохранения РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вылетел в Новокузнецк из-за ситуации в роддоме, где умерли 9 новорожденных, сообщили РИА Новости в вузе.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме.
"Дмитрий Олегович вылетел в Новокузнецк", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал журналистам, что в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения по поручению главы Минздрава РФ направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.