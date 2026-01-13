Главный неонатолог Минздрава вылетел в Новокузнецк из-за ситуации в роддоме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Главный неонатолог министерства здравоохранения РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вылетел в Новокузнецк из-за ситуации в роддоме, где умерли 9 новорожденных, сообщили РИА Новости в вузе.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме.

"Дмитрий Олегович вылетел в Новокузнецк", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.