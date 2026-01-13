В роддоме в Новокузнецке в среду пройдут следственные мероприятия

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Следственные мероприятия будут проходить в среду в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы №1 Юлия Ковалева.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В минздраве региона РИА Новости сообщали, что исполняющей обязанности главного врача клинической больницы назначена Юлия Ковалева.
"У нас завтра следственные мероприятия, проверяющие", - сообщила РИА Новости Ковалева.