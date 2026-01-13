https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067664043.html
В Новокузнецкой горбольнице назначили и.о. главврача
Юлия Ковалева исполняет обязанности главврача Новокузнецкой клинической больницы вместо отстраненного от должности после смерти девяти новорожденных в роддоме... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:47:00+03:00
