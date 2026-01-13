Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала об осложнениях при родах

"Родился сын, но родился это громко сказано, очень-очень долго не выходила головка. Лежала и на этой кушетке родильной, и стояла, и садили на стул какой-то. Не понимаю, почему сразу не приняли решение сделать кесарево. Далее давили на живот с двух сторон. Сын родился, но не дышал. Далее судорожный синдром, приступы эпилепсии, ребёнок инвалид на всю жизнь, полностью лежачий и каждую секунду малыш мучается от приступов от постоянных болей", - написала пациентка на сайте отзывов о том, как рожала ребенка в новокузнецком роддоме.