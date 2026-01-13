https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067661114.html
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала об осложнениях при родах
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала об осложнениях при родах - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала об осложнениях при родах
Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, рассказала, что во время родов возникли осложнения, в результате ее ребенок остался инвалидом. РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала об осложнениях при родах
Пациентка рассказала, что сын стал инвалидом из-за долгих родов в Новокузнецке
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, рассказала, что во время родов возникли осложнения, в результате ее ребенок остался инвалидом.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме
"Родился сын, но родился это громко сказано, очень-очень долго не выходила головка. Лежала и на этой кушетке родильной, и стояла, и садили на стул какой-то. Не понимаю, почему сразу не приняли решение сделать кесарево. Далее давили на живот с двух сторон. Сын родился, но не дышал. Далее судорожный синдром, приступы эпилепсии, ребёнок инвалид на всю жизнь, полностью лежачий и каждую секунду малыш мучается от приступов от постоянных болей", - написала пациентка на сайте отзывов о том, как рожала ребенка в новокузнецком роддоме.