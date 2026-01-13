Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию

"Выписавшись из больницы, на следующий день обратились к другому врачу, нас сразу же с малышкой положили в больницу, где обнаружили целый букет (и желтуху, и неврологию (ребенок стремительно терял в весе). Если бы сразу было проведено правильное полное обследование ребенка, нам бы не пришлось скитаться по медучреждениям", - написала пациентка на сайте отзывов о медучреждениях в марте 2019 года.