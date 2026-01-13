https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067656898.html
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию
Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, рассказала, что у ее новорожденного ребенка обнаружили инфекцию сразу после выписки. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:04:00+03:00
2026-01-13T18:04:00+03:00
2026-01-13T18:04:00+03:00
здоровье - общество
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604627_0:255:2798:1829_1920x0_80_0_0_0e1f2935e862c3d342d5199ae9224543.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604627_359:0:2798:1829_1920x0_80_0_0_9ad27564b98c0a1b6ec6f1b173167feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Здоровье - Общество, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее дочки нашли инфекцию
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что у ее ребенка нашли инфекцию
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, рассказала, что у ее новорожденного ребенка обнаружили инфекцию сразу после выписки.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
"Выписавшись из больницы, на следующий день обратились к другому врачу, нас сразу же с малышкой положили в больницу, где обнаружили целый букет (и желтуху, и неврологию (ребенок стремительно терял в весе). Если бы сразу было проведено правильное полное обследование ребенка, нам бы не пришлось скитаться по медучреждениям", - написала пациентка на сайте отзывов о медучреждениях в марте 2019 года.