Источник: у женщины, потерявшей ребенка в роддоме, была пятая попытка ЭКО
Пятая попытка ЭКО была у одной из женщин, потерявших ребенка в роддоме в Новокузнецке, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.01.2026
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
