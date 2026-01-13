Рейтинг@Mail.ru
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев
11:47 13.01.2026 (обновлено: 12:45 13.01.2026)
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев
Отстраненный главврач больницы Новокузнецка Виталий Херасков, где в родильном отделении умерли младенцы, заявил РИА Новости, что в медучреждении будет назначен... РИА Новости, 13.01.2026
новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Отстраненный главврач больницы Новокузнецка Виталий Херасков, где в родильном отделении умерли младенцы, заявил РИА Новости, что в медучреждении будет назначен исполняющий обязанности главного врача.
"Не могу вам ничего сказать, губернатор отстранил меня на время проведения проверки, сейчас назначение будет исполняющего обязанности, поэтому все вопросы к нему, официально не имею права из-за отстранения", - сказал Херасков.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матвиенко призвала сделать выводы из ситуации с роддомом в Новокузнецке
Новокузнецк Илья Середюк Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
