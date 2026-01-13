В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев

КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Отстраненный главврач больницы Новокузнецка Виталий Херасков, где в родильном отделении умерли младенцы, заявил РИА Новости, что в медучреждении будет назначен исполняющий обязанности главного врача.

"Не могу вам ничего сказать, губернатор отстранил меня на время проведения проверки, сейчас назначение будет исполняющего обязанности, поэтому все вопросы к нему, официально не имею права из-за отстранения", - сказал Херасков.