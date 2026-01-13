https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067550076.html
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев - РИА Новости, 13.01.2026
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев
Отстраненный главврач больницы Новокузнецка Виталий Херасков, где в родильном отделении умерли младенцы, заявил РИА Новости, что в медучреждении будет назначен... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:47:00+03:00
2026-01-13T11:47:00+03:00
2026-01-13T12:45:00+03:00
новокузнецк
илья середюк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566998_245:69:1200:606_1920x0_80_0_0_94665956db3a5d7fcb6caf69fc8e4c0f.jpg
https://ria.ru/20260113/matvienko-2067549287.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566998_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_efc6755e781b4014a2e029de9a72d39c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В новокузнецкой больнице назначат и.о. главврача после смерти младенцев
РИА Новости: и.о. главврача назначат в Новокузнецкой горбольнице №1
КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Отстраненный главврач больницы Новокузнецка Виталий Херасков, где в родильном отделении умерли младенцы, заявил РИА Новости, что в медучреждении будет назначен исполняющий обязанности главного врача.
"Не могу вам ничего сказать, губернатор отстранил меня на время проведения проверки, сейчас назначение будет исполняющего обязанности, поэтому все вопросы к нему, официально не имею права из-за отстранения", - сказал Херасков.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке
расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк
сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.