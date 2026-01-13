https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067546623.html
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке
В Новокузнецке после закрытия роддома №1, где умерли младенцы, продолжает работу родильный дом №2, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2026
