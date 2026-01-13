Рейтинг@Mail.ru
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067546623.html
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке
В Новокузнецке после закрытия роддома №1, где умерли младенцы, продолжает работу родильный дом №2, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:28:00+03:00
2026-01-13T11:28:00+03:00
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474621_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3cd46f887d6de8d0bdb31ca0e37bae3f.jpg
https://ria.ru/20260113/roddom-2067543368.html
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983474621_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f54210f93a6807de0bce48e8c74b0169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Кузбасский Минздрав заявил о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке

РИА Новости: в Кузбассе заявили о продолжении работы роддома №2 в Новокузнецке

© iStock.com / JaCZhouНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© iStock.com / JaCZhou
Новорожденный в роддоме . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Новокузнецке после закрытия роддома №1, где умерли младенцы, продолжает работу родильный дом №2, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В настоящее время Следственный комитет по факту гибели девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности после гибели.
"При этом в Новокузнецке продолжает работу родильный дом №2", - говорится в сообщении.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов
Вчера, 11:17
 
НовокузнецкСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала