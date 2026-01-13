В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных

КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. В Новокузнецке начались проверки после сообщений о смерти нескольких новорожденных в роддоме №1, сообщили пресс-службы прокуратуры и главка Следственного комитета Кемеровской области.
Как написало издание ngs42.ru со ссылкой на источник в региональном Минздраве, за время новогодних каникул в роддоме умерли шесть новорожденных, причем трое — в один день. А в местных пабликах утверждается, что число умерших младенцев уже вросло до девяти.
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк <…> организовано проведение доследственной проверки по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — заявила пресс-служба управления СК.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки примут процессуальное решение, в том числе дадут правовую оценку действиям должностных лиц роддома.
Областная прокуратура, со своей стороны, проверяет исполнение требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм. Для этого привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.
Помимо этого, надзорное ведомство поставило на контроль результаты проверки, которую проводит СК.
