Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 13.01.2026 (обновлено: 09:55 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067520022.html
В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных
В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных - РИА Новости, 13.01.2026
В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных
В Новокузнецке начались проверки после сообщений о смерти нескольких новорожденных в роддоме №1, сообщили пресс-службы прокуратуры и главка Следственного... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:20:00+03:00
2026-01-13T09:55:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
https://ria.ru/20251217/moskva-2062763252.html
https://ria.ru/20251120/kaliningrad-2056357124.html
кемеровская область
новокузнецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Новокузнецке проверят роддом после сообщений о смерти новорожденных

СК и прокуратура проверят роддом в Новокузнецке после сообщений о смерти детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. В Новокузнецке начались проверки после сообщений о смерти нескольких новорожденных в роддоме №1, сообщили пресс-службы прокуратуры и главка Следственного комитета Кемеровской области.
Как написало издание ngs42.ru со ссылкой на источник в региональном Минздраве, за время новогодних каникул в роддоме умерли шесть новорожденных, причем трое — в один день. А в местных пабликах утверждается, что число умерших младенцев уже вросло до девяти.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
17 декабря 2025, 20:41
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк <…> организовано проведение доследственной проверки по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность)", — заявила пресс-служба управления СК.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а по результатам проверки примут процессуальное решение, в том числе дадут правовую оценку действиям должностных лиц роддома.
Областная прокуратура, со своей стороны, проверяет исполнение требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм. Для этого привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.
Помимо этого, надзорное ведомство поставило на контроль результаты проверки, которую проводит СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме
20 ноября 2025, 16:21
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала