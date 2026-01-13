Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке

https://ria.ru/20260113/novoktsznetsk-2067636978.html
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Жительница Новокузнецка рассказала РИА Новости, как ей и ее новорождённому сыну занесли через мочевой катетер инфекцию в роддоме №1, где в январе умерло девять детей.
"Поступила в роддом Nº1 с высоким давлением на 30 неделе беременности. По приезде в роддом направили в реанимацию на 4 этаж в родблок. Там и установили мочевой катетер без санитарной обработки! Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей. По приезде домой через сутки начались ужасные боли со стороны почек. После рождения выяснилось, что ребенок получил ту же палочку (возбудителя инфекции - ред.), что и я", - сказала женщина.
По словам пациентки, ребёнок на протяжении недели после рождения не мог питаться, "все выходило наружу", поэтому ему дополнительно "кололи белок" через капельницу.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.