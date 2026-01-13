Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Жительница Новокузнецка рассказала РИА Новости, как ей и ее новорождённому сыну занесли через мочевой катетер инфекцию в роддоме №1, где в январе умерло девять детей.

"Поступила в роддом Nº1 с высоким давлением на 30 неделе беременности. По приезде в роддом направили в реанимацию на 4 этаж в родблок. Там и установили мочевой катетер без санитарной обработки! Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей. По приезде домой через сутки начались ужасные боли со стороны почек. После рождения выяснилось, что ребенок получил ту же палочку (возбудителя инфекции - ред.), что и я", - сказала женщина.