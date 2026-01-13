Рейтинг@Mail.ru
Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
16:54 13.01.2026
Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке
Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке
Жительница Новокузнецка рассказала РИА Новости, как ей и ее новорождённому сыну занесли через мочевой катетер инфекцию в роддоме №1, где в январе умерло девять... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке

Женщина рассказала, что ей и сыну занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Жительница Новокузнецка рассказала РИА Новости, как ей и ее новорождённому сыну занесли через мочевой катетер инфекцию в роддоме №1, где в январе умерло девять детей.
"Поступила в роддом Nº1 с высоким давлением на 30 неделе беременности. По приезде в роддом направили в реанимацию на 4 этаж в родблок. Там и установили мочевой катетер без санитарной обработки! Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей. По приезде домой через сутки начались ужасные боли со стороны почек. После рождения выяснилось, что ребенок получил ту же палочку (возбудителя инфекции - ред.), что и я", - сказала женщина.
По словам пациентки, ребёнок на протяжении недели после рождения не мог питаться, "все выходило наружу", поэтому ему дополнительно "кололи белок" через капельницу.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
 
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
