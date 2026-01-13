Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье
16:02 13.01.2026
В Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье
В Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье
Бездомному по имени Камбек, много лет скитавшемуся по России и поселившемуся на пустыре в Нижнем Новгороде, неравнодушные местные жители помогли оформить... РИА Новости, 13.01.2026
нижний новгород, александр петров (актер), россия, нижегородская область, общество
Нижний Новгород, Александр Петров (актер), Россия, Нижегородская область, Общество
В Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье

Кислицына: в Нижнем Новгороде бездомному по имени Камбек помогли найти жилье

Бездомные люди
Бездомные люди - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бездомные люди. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Бездомному по имени Камбек, много лет скитавшемуся по России и поселившемуся на пустыре в Нижнем Новгороде, неравнодушные местные жители помогли оформить документы и обрести временное жилье, сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
Эта история перекликается с вышедшим осенью 2025 года сериалом "Камбэк" (англ. comeback - возвращение), снятом в Нижнем Новгороде, где актер Александр Петров исполнил роль бездомного, который ничего не помнит ни о себе, ни о своем прошлом. Трое старшеклассников помогают ему вернуть память. Действие сериала происходит в начале 2000-х годов.
"В декабре ко мне обратилась Екатерина – удивительная, неравнодушная девушка. Она рассказала о мужчине по имени Камбек, которому в этом году исполнится 77. Он поселился в шалаше на пустыре в центре города. Родился в Монголии, жизнь его была долгой и невероятно сложной: Урал, Сочи, Владимирская область, а последние пару лет – наша нижегородская земля. Всю свою сознательную жизнь он бродяжничал, у него не было документов, не было крыши над головой", - написала Кислицына на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она отметила, что человеческое участие стало первым шагом к переменам в жизни бездомного. Екатерина помогла ему восстановить паспорт, оформить СНИЛС и полис ОМС.
"Когда приблизились морозы, встал вопрос: куда дальше? Камбек отказывался идти в обычный социальный центр, говорил, что чувствует себя там неуютно. А на пустыре, где его заметили и проявили заботу, ему было безопасно... Тогда мы вместе начали искать для него место, где он мог бы пережить зиму в тепле и безопасности. И мы его нашли! Мы обратились в Центр социальной поддержки "Решение для тебя". Коллеги, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сразу откликнулись и взяли Камбека к себе", - рассказала омбудсмен.
По ее словам, сейчас мужчина живет в центре соцподдержки, где у него есть не только крыша над головой, но и возможность восстанавливать свою жизнь, работать и общаться с теми, кто оказался в похожей ситуации.
"Эта история про звено помощи, которое выстроили милая девушка Екатерина, наш аппарат и социальный центр. Это про то, что один человек может заметить и помочь. Спасибо всем, кто не остается равнодушным... Каждый имеет право на заботу, безопасность и шанс начать все заново. Даже в 77 лет", - подчеркнула Кислицына.
