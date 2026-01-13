Житель Нижнего Новгорода, поверивший аферистам, забирал посылки с деньгами

«

"Последним заказом для нижегородца стал сейф, замотанный в плед и оставленный учащейся десятого класса школы около подъезда одного из домов на улице Родионова. По указанию "кураторов" он приобрел болгарку для вскрытия сейфа, который увез на арендованную мошенниками квартиру. Обнаружив после вскрытия внутри золотые изделия и пять наручных часов, мужчина взял часть украшений и трое часов, чтобы сдать их в ломбард. Выручив 470 тысяч рублей, он успел перевести только часть денег, 265 тысяч рублей наличными и 87 тысяч рублей на банковской карте остались при нем", - отмечается в сообщении.