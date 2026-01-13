https://ria.ru/20260113/novgorod-2067554413.html
Житель Нижнего Новгорода, поверивший аферистам, забирал посылки с деньгами
Житель Нижнего Новгорода, поверивший аферистам, забирал посылки с деньгами - РИА Новости, 13.01.2026
Житель Нижнего Новгорода, поверивший аферистам, забирал посылки с деньгами
Житель Нижнего Новгорода, поверивший телефонным мошенникам, неделю забирал посылки с деньгами и ценностями других обманутых людей, думая, что участвует в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:05:00+03:00
2026-01-13T12:05:00+03:00
2026-01-13T12:05:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
нижний новгород
россия
2026
Житель Нижнего Новгорода, поверивший аферистам, забирал посылки с деньгами
МВД: поверивший аферистам нижегородец забирал посылки с деньгами других людей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости.
Житель Нижнего Новгорода, поверивший телефонным мошенникам, неделю забирал посылки с деньгами и ценностями других обманутых людей, думая, что участвует в оперативных мероприятиях силовиков, сообщает
МВД региона.
Сотрудниками уголовного розыска установлен 23-летний местный житель, который, став жертвой мошеннической схемы, на протяжении одной недели беспрекословно выполнял все телефонные указания своих "кураторов".
«
"Доставленный в отдел полиции нижегородец пояснил, что получил звонок якобы из военкомата с просьбой подтвердить личные данные, после чего с ним стали связываться сотрудники других структур. Затем он получил электронное уведомление от лжесиловиков об уголовном преследовании, после чего "подписал договор о неразглашении" и о безоговорочном исполнении всех указаний", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что молодой человек забирал посылки с различных адресов, которые ему сообщали "кураторы". Рюкзаки, сумки, портфели и продуктовые пакеты ему привозили таксисты. В доставках находились деньги и золотые изделия, завернутые в пачки из-под печения, одежду и текстиль. Деньги он сразу же переводил на предоставленные кураторами реквизиты, а ювелирные украшения сдавал в ломбарды и комиссионные магазины, после чего проделывал те же действия с вырученными деньгами. Так, было установлено, что нижегородец забрал у неосведомлённого о преступлении таксиста 375 тысяч рублей, принадлежащие обманутой дистанционными мошенниками девушке-студентке.
«
"Последним заказом для нижегородца стал сейф, замотанный в плед и оставленный учащейся десятого класса школы около подъезда одного из домов на улице Родионова. По указанию "кураторов" он приобрел болгарку для вскрытия сейфа, который увез на арендованную мошенниками квартиру. Обнаружив после вскрытия внутри золотые изделия и пять наручных часов, мужчина взял часть украшений и трое часов, чтобы сдать их в ломбард. Выручив 470 тысяч рублей, он успел перевести только часть денег, 265 тысяч рублей наличными и 87 тысяч рублей на банковской карте остались при нем", - отмечается в сообщении.
В ходе обыска по месту жительства нижегородца оперативники обнаружили и изъяли деньги, а также ювелирные изделия. В арендованной квартире найдены вскрытый сейф и болгарка.
В полиции зарегистрированы два сообщения от потерпевших, передавших таксистам посылки с деньгами и золотом, которые впоследствии забирал нижегородец. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ
(мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают других жертв обмана.