https://ria.ru/20260113/neplatelschik-2067492839.html
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов - РИА Новости, 13.01.2026
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:30:00+03:00
2026-01-13T02:30:00+03:00
2026-01-13T02:30:00+03:00
общество
россия
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
https://ria.ru/20251105/aristov-2052911976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
РИА Новости: злостным неплательщиком штрафов является мужчина от 30 до 50 лет