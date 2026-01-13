Рейтинг@Mail.ru
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
02:30 13.01.2026
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов - РИА Новости, 13.01.2026
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы... РИА Новости, 13.01.2026
общество
россия
гибдд мвд рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
общество, россия, гибдд мвд рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов

РИА Новости: злостным неплательщиком штрафов является мужчина от 30 до 50 лет

Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Среднестатистическим злостным неплательщиком штрафов ГАИ в России является мужчина от 30 до 50 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Среднестатистическим должником – неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе рассказали, что за 11 месяцев прошлого года с россиян принудительно взыскали долги по штрафам ГАИ на 14 миллиардов рублей.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ФССП рассказали, как исключают должников из реестра алиментщиков
5 ноября 2025, 10:26
 
ОбществоРоссияГИБДД МВД РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
