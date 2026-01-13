Нефтяное лобби толкает Трампа к пропасти

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт сообщил, что в настоящий момент двенадцать крупных нефтяных компаний США готовы заходить в Венесуэлу, активно инвестировать в модернизацию отрасли и восстановление добычи. Это точка разветвления, из которой события могут пойти по двум разным путям, и выбор сценария в наибольшей степени будет зависеть не столько от упорства временной власти Венесуэлы, сколько от политических игрищ внутри самих Штатов.

После похищения Николаса Мадуро с силовой операции начала слезать идеологическая позолота и наружу полезла непритязательная реальность. Американские СМИ в считаные дни доказали, что никакого наркокартеля De Los Soles, управление которым вменялось в вину украденному лидеру Венесуэлы, никогда не существовало. Дональд Трамп и его команда в этой связи перестали пороть пафосную ересь и признались, что операция проводилась с единственной целью — подчинить себе нефтяную отрасль южного соседа.

Информационное поле под завязку заполнилось противоречащими друг другу заявлениями Каракаса и Вашингтона, дополнительно стало шириться утверждение, что нефтяная отрасль Венесуэлы отсталая, изношенная и вряд ли будет интересна североамериканским корпорациям. Выступление Криса Райта не оставляет никаких сомнений, правда, аппетиты американских нефтяных акул подразумевают кардинальное изменение формата конфликта.

Начать нужно с того, что в своих многочисленных заявлениях на тему Венесуэлы, ее будущего как государства и главной нефтяной житницы планеты Дональд Трамп умышленно напускает туман. В частности, американский президент неоднократно повторял, что Штаты собираются контролировать экспорт венесуэльской нефти на мировые рынки, в связи с чем многие издания поспешили с прогнозами радикального падения цен. На самом деле американская администрация хотела бы обрушить рынки в последнюю очередь, в реальности ей интересно мировыми рынками управлять и там доминировать.

Впрочем, Дональд Трамп, выдающий заявления со скоростью печатного станка, все-таки проговорился. Согласно его плану, львиная доля добытой в Венесуэле нефти будет поставляться в США, вырученные средства будут направляться в некий фонд под управлением президентской администрации, чтобы далее на них благодарный народ Венесуэлы мог покупать американские товары. Все это очередная шелуха, прикрывающая классический грабеж, когда золото принудительно меняется на бусы, с той лишь разницей, что золото теперь черное и вязкое, а на бусах маркировка Made in USA.

К слову, если в этом моменте кого-то посетило чувство дежавю, то оно не случайно, так как совершенно идентичную схему мы наблюдали совсем недавно на Украине в рамках так называемой минеральной сделки. Киев передал все недра под мудрое управление Вашингтона, деньги накапливаются на счетах некоего "фонда восстановления страны", причем украинцы к ним не допускаются вообще, а все инвестиции в восстановление Украины будут производиться только в том случае, если Соединенные Штаты посчитают это целесообразным. А если не посчитают, то деньги пойдут на улучшение благосостояния американских компаний.

Еще один тезис, маскирующий основные намерения, состоит в том, что самим США якобы не нужна венесуэльская нефть, так как она тяжелая, что снижает ее ценность для внутреннего рынка Соединенных Штатов. Это утверждение легко развеивается, если знать базовые цифры.

На начало 2026 года США нарастили добычу до исторически рекордных 13,6 миллиона баррелей в сутки, из которых значительную часть составляет нефть марки WTI (West Texas Intermediate). Это легкая малосернистая нефть, по своим качествам максимально приближенная к эталонной Brent, добываемой на шельфе Северного моря между Норвегией и Великобританией. Потому WTI торгуется с минимальным дисконтом, проще говоря, она всегда дорогая, а тяжелая сернистая нефть Венесуэлы — наоборот. Она достаточно дешевая, но ее столько, что хоть залейся.

В новейшем времени Венесуэла показала максимальную добычу в 2024 году, когда ежесуточно поднималось 950 тысяч бочек нефти, но это лишь бледная тень былого величия, ибо в начале девяностых на этих же месторождениях добывалось по три с половиной миллиона баррелей. Именно эти цифры манят и американские нефтяные компании в плане прибылей, и Дональда Трампа, который, с одной стороны, отдает долги поддержавшим его на выборах нефтяникам, с другой — это мощнейший экономический костыль, с опорой на который можно продолжить реализацию глобальных планов экспансии.

Точные данные засекречены, но принято считать, что порядка семидесяти процентов НПЗ на территории США способны перерабатывать тяжелую нефть. По данным Управления энергетической информации (EIA), на начало прошлого года в Соединенных Штатах работали 132 нефтеперерабатывающих завода, то есть около девяноста потенциально готовы принимать дешевую нефть из Венесуэлы, закрывая внутренние потребности и удерживая цены на топливо на нужных уровнях.

Сегодня разрыв между производством и потреблением нефти в США составляет семь миллионов баррелей, или половину всей добычи. Закрывают дефицит импортом из Мексики и Канады, но этого все равно недостаточно, и Вашингтон вынужден перерабатывать десять миллионов баррелей (две трети) своей хорошей легкой нефти. Если провести рокировку и заменить ее на два-три миллиона баррелей из Венесуэлы, высвободившиеся объемы можно будет бросить наружу, еще более увеличив присутствие на мировых рынках. Если Штатам удастся увеличить экспорт на два миллиона баррелей, его общий объем вплотную приблизится к отметке шесть миллионов, и это будет вдвое больше, чем у России или Саудовской Аравии. Это, конечно, не монополия, но дает несравнимо большие возможности по управлению рынком и по манипуляциям ценами.

Но все это — пока теория, ведь американские нефтяники требуют от своего ставленника твердых гарантий, что их вложения не пойдут прахом, как это уже было в Венесуэле в 1976 году, когда Каракас изгнал американских промышленников и национализировал отрасль. Дать такие гарантии можно, но выполнить в стране, погруженной в рукотворную нестабильность и затяжной экономический кризис, гораздо сложнее. Обеспечить желаемое мог бы экспедиционный корпус армии США, однако Дональд Трамп прекрасно осознает все риски, связанные с таким шагом. Содержание подобной группировки сопряжено с возможными людскими потерями, чего политические оппоненты из стана демократов Трампу точно не спустят.

Они уже принялись за дело.

Конгрессмен Тед Лью призвал американских военных не подчиняться преступным приказам президента, ведь они давали присягу конституции, а не лично Трампу. Правда, заявление прозвучало применительно к Гренландии, но в этой фразе название страны изменить очень просто.