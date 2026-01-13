Рейтинг@Mail.ru
Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
00:52 13.01.2026
Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя
Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя
Россия никогда не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза,... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
россия
украина
европа
василий небензя
джорджа мелони
оон
евросоюз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, василий небензя, джорджа мелони, оон, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Европа, Василий Небензя, Джорджа Мелони, ООН, Евросоюз, Еврокомиссия
Россия не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия никогда не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине

ООН, 13 янв - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась от дискуссий с Европой по Украине, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.
"Тут вдруг Еврокомиссия заговорила о том, что на каком-то этапе ЕС придется вести диалог с Россией. Так и хочется спросить, а где вы были раньше? Мы никогда не закрывались от разговоров, только вы опять же высокомерно полагали, что до этого не дойдет, поскольку России будет нанесено стратегическое поражение", - сказал Небензя.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией", заявила, что ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России.
Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя
В миреРоссияУкраинаЕвропаВасилий НебензяДжорджа МелониООНЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
