На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя

«
"На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ", – заявил Небензя.
Постпред отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирным жителям.
"Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло", — указал Небензя.
«
"Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами".
Небензя также отметил, что условия мирных переговоров для Владимира Зеленского с каждым потерянным днем будут становиться только хуже.
Другие заявления постпреда:
— теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области выделяет особый цинизм, военных объектов там не было;
— у России нет ни малейших сомнений, что этот теракт был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар;
— молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает — на Западе полностью игнорируют преступления киевского режима.
Атака на Хорлы
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.