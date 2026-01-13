Рейтинг@Mail.ru
На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя
00:50 13.01.2026 (обновлено: 01:22 13.01.2026)
На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя
На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя
На каждую атаку ВСУ против мирных российских граждан последует жесткий ответ Москвы, предупредил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:50:00+03:00
2026-01-13T01:22:00+03:00
На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя

Небензя: на каждую атаку ВСУ по мирным гражданам РФ последует жесткий ответ

ООН, 13 янв – РИА Новости. На каждую атаку ВСУ против мирных российских граждан последует жесткий ответ Москвы, предупредил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященного ситуации на Украине.
"На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ", – заявил Небензя.

Постпред отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирным жителям.
"Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло", — указал Небензя.
Дипломат предупредил, что ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы.
"Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Василий Небензя
Постпред России при ООН
Небензя также отметил, что условия мирных переговоров для Владимира Зеленского с каждым потерянным днем будут становиться только хуже.
Другие заявления постпреда:
— теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области выделяет особый цинизм, военных объектов там не было;
— у России нет ни малейших сомнений, что этот теракт был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар;
— молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает — на Западе полностью игнорируют преступления киевского режима.
Атака на Хорлы

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
