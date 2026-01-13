Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя

ООН, 13 янв - РИА Новости. Молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нас не устает поражать ставшее нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества прежде всего генерального секретаря ООН ", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Как заявил Небензя, западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам.

"Избирательная слепота к сожалению характерна для руководства секретариата ООН", - сказал он.

По его словам, отсутствие реакции со стороны "коллективного Запада", равно как и полное игнорирование трагедий со стороны западных СМИ, стало печальной нормой.

"Это означает де-факто укрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них", - заключил высокопоставленный дипломат.