Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
00:47 13.01.2026
Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя
Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя
Молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:47:00+03:00
2026-01-13T00:47:00+03:00
в мире
россия
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
россия
в мире, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя

Небензя: РФ поражена молчанием международного сообщества в связи с ударами ВСУ

© AP Photo / John MinchilloВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. Молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нас не устает поражать ставшее нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества прежде всего генерального секретаря ООН", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Как заявил Небензя, западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам.
"Избирательная слепота к сожалению характерна для руководства секретариата ООН", - сказал он.
По его словам, отсутствие реакции со стороны "коллективного Запада", равно как и полное игнорирование трагедий со стороны западных СМИ, стало печальной нормой.
"Это означает де-факто укрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них", - заключил высокопоставленный дипломат.
Ранее Небензя сообщил, что только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибли.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
