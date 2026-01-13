Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя

https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067486145.html
ООН, 13 янв - РИА Новости. Молчаливая реакция международного сообщества на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах поражает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нас не устает поражать ставшее нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества прежде всего генерального секретаря ООН
", - сказал Небензя
на заседании СБ ООН.
Как заявил Небензя, западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам.
"Избирательная слепота к сожалению характерна для руководства секретариата ООН", - сказал он.
По его словам, отсутствие реакции со стороны "коллективного Запада", равно как и полное игнорирование трагедий со стороны западных СМИ, стало печальной нормой.
"Это означает де-факто укрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них", - заключил высокопоставленный дипломат.
Ранее Небензя сообщил, что только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ
гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибли.