Рейтинг@Mail.ru
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067486010.html
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя
У РФ нет ни малейших сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар, заявил во вторник постпред России... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:45:00+03:00
2026-01-13T00:45:00+03:00
в мире
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485479.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя

Небензя: у РФ нет сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланировал заранее

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 13 янв - РИА Новости. У РФ нет ни малейших сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.
"Совсем уж вопиющий случай очередной чудовищный теракт против мирных жителей села Хорлы... У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный и преднамеренный характер, перед ударом над населенным пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник. Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар", - сказал Небензя.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находились 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
00:39
 
В миреРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала