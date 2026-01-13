Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя

ООН, 13 янв - РИА Новости. У РФ нет ни малейших сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.
"Совсем уж вопиющий случай очередной чудовищный теракт против мирных жителей села Хорлы... У нас нет ни малейших сомнений в том, что это гнусное нападение носило заранее спланированный и преднамеренный характер, перед ударом над населенным пунктом длительное время барражировал разведывательный беспилотник. Это лишний раз подтверждает, что украинская сторона точно знала, куда и по кому она наносит удар", - сказал Небензя.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находились 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте.