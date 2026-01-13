Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя

ООН, 13 янв - РИА Новости. У РФ нет ни малейших сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, украинцы знали, куда и по кому наносили удар, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.