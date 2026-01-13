Рейтинг@Mail.ru
Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя
00:40 13.01.2026
Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя
Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя
в мире
россия
украина
владимир зеленский
василий небензя
оон
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир зеленский, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
Условия переговоров для Зеленского будут становиться хуже, отметил Небензя

Небензя: условия переговоров для Зеленского с каждым днем будут становиться хуже

ООН, 13 янв - РИА Новости. Условия мирных переговоров для Владимира Зеленского с каждым потерянным днем будут становиться только хуже, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Его (Зеленского - ред.) предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
