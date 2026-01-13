Рейтинг@Mail.ru
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
00:39 13.01.2026
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
Теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области выделяет особый цинизм, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, херсонская область , россия, украина, василий небензя, владимир сальдо, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Василий Небензя, Владимир Сальдо, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя

Небензя: теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм

Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. Теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области выделяет особый цинизм, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Для тех из вас, кто не знает, село Хорлы расположено в курортной зоне.. Оно находится за так называемой красной линией. Военных объектов там нет и никогда не было. Бывший морской порт давно утратил свое значение, а территория развивается исключительно как рекреационная зона. Это детские лагеря, базы отдыха, туристическая инфраструктура. Этот подлый теракт отличает особый цинизм", - заявил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Первого января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
В миреХерсонская областьРоссияУкраинаВасилий НебензяВладимир СальдоООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
