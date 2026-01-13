https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485479.html
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
Теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области выделяет особый цинизм, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:39:00+03:00
2026-01-13T00:39:00+03:00
2026-01-13T00:39:00+03:00
в мире
херсонская область
россия
украина
василий небензя
владимир сальдо
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485250.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, украина, василий небензя, владимир сальдо, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Василий Небензя, Владимир Сальдо, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм, заявил Небензя
Небензя: теракт ВСУ в Хорлах выделяет особый цинизм