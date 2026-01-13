Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 13.01.2026 (обновлено: 00:56 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485368.html
Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами
Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами - РИА Новости, 13.01.2026
Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами
Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придет в чувства, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:38:00+03:00
2026-01-13T00:56:00+03:00
в мире
россия
василий небензя
владимир зеленский
оон
сша
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_9c9c40464a668b64ac64e62d4756fd3c.jpg
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067486145.html
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485009.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон, сша, украина, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, США, Украина, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами

Небензя: РФ будет решать проблемы военными методами

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 12 янв - РИА Новости. Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придет в чувства, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россия поражена молчанием в связи с ударами ВСУ, заявил Небензя
00:47
Небензя добавил, что условия Зеленского в ответ на предложения США об урегулировании абсурдны, а сам он потерял связь с реальностью.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя
00:35
 
В миреРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала