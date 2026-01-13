https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485250.html
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
Ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2026
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
