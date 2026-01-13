Рейтинг@Mail.ru
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
00:37 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/nebenzya-2067485250.html
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
Ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.01.2026
киев, россия, москва, василий небензя, оон
Киев, Россия, Москва, Василий Небензя, ООН
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя

Небензя: ни одно действие со стороны Киева не останется без внимания России

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. Ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ни одно враждебное действие со стороны окопавшейся в Киеве неонацистской клики без нашей должной реакции не останется", - заявил Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя
00:35
 
КиевРоссияМоскваВасилий НебензяООН
 
 
