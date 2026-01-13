Рейтинг@Mail.ru
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.01.2026
00:35 13.01.2026
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя
ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в РФ, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:35:00+03:00
2026-01-13T00:35:00+03:00
в мире
россия
украина
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
в мире, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
ВСУ целенаправленно бьют по мирным жителям России, заявил Небензя

Небензя: ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в РФ

Василий Небензя
Василий Небензя
Василий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 янв - РИА Новости. ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в РФ, заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине.
"Наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам. Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло", - сказал Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Ни одно действие Киева не останется без внимания России, заявил Небензя
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала