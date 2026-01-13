Рейтинг@Mail.ru
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки
Наука
 
07:00 13.01.2026
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки - РИА Новости, 13.01.2026
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки
Новый материал электродов для соединения металлических стержней разработали ученые СФУ. Он позволит на треть увеличить срок службы электродов для контактной... РИА Новости, 13.01.2026
В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки

РИА Новости: ученые создали долговечные электроды для контактной сварки

© Getty Images / PJ66431470Контактная точечная сварка
Контактная точечная сварка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / PJ66431470
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новый материал электродов для соединения металлических стержней разработали ученые СФУ. Он позволит на треть увеличить срок службы электродов для контактной электросварки. Результаты работы защищены патентом на территории РФ, сообщили в пресс-службе вуза.
Для соединения арматуры в строительной промышленности используется контактная электросварка: метод, при котором два металлических стержня соединяются, а к месту контакта подводится ток, объяснили в Сибирском федеральном университете (СФУ). Детали в месте соприкосновения быстро нагреваются до температуры плавления, а затем остывают, формируя сварную точку.
Рабочий в цехе электролиза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Сибири создали устройство, снижающее издержки при добыче алюминия
17 декабря 2025, 07:00
Подача электрического тока низкого напряжения и высокого давления к месту контакта, осуществляется с помощью электродов — расходных материалов, которые влияют на качество и структуру образовавшейся сварной точки, рассказал доцент кафедры машиностроения Политехнического Института СФУ Сергей Бусыгин. Износ этих материалов во многом определяет стоимость и производительность процесса контактной сварки, подчеркнул специалист.
Ученые СФУ разработали новый композитный материал для сварочных электродов на основе меди и наночастиц хрома. Он позволит продлить срок службы сварочных электродов на треть и уменьшить экономические издержки при контактной сварке металлической арматуры.
Космос - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Сибири повысили надежность космических аппаратов
30 сентября 2025, 07:00
"Главная особенность изобретения — это состав электродов, представляющий собой композит из меди и мельчайших частиц хрома. Их введение в обычную медь с помощью таблетированной лигатуры придает ей дополнительные свойства: повышается прочность и уменьшается риск разрушения электродов при многократных операциях сварки", — добавил Бусыгин.
Исследователь добавил, что технология изготовления материала достаточно проста и не требует дорогостоящего оборудования. Она легко масштабируется и может использоваться на заводах по всему миру. Процесс изготовления электродов прошел многоэтапные испытания и усовершенствования. Были проведены десятки компьютерных симуляций с использованием компьютерных программ, а также проведены реальные лабораторные испытания, добавили в СФУ.
В Сибири найдены следы древней технологии сварки
12 апреля 2025, 09:00
В Сибири найдены следы древней технологии сварки
12 апреля 2025, 09:00
Работа выполнена совместно с Центром коллективного пользования "Наукоемкие методы исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и минерального сырья" СФУ.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСибирский федеральный университетКрасноярскРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоМеталл
 
 
Заголовок открываемого материала