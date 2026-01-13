В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новый материал электродов для соединения металлических стержней разработали ученые СФУ. Он позволит на треть увеличить срок службы электродов для контактной электросварки. Результаты работы защищены патентом на территории РФ, сообщили в пресс-службе вуза.
Для соединения арматуры в строительной промышленности используется контактная электросварка: метод, при котором два металлических стержня соединяются, а к месту контакта подводится ток, объяснили в Сибирском федеральном университете (СФУ). Детали в месте соприкосновения быстро нагреваются до температуры плавления, а затем остывают, формируя сварную точку.
Подача электрического тока низкого напряжения и высокого давления к месту контакта, осуществляется с помощью электродов — расходных материалов, которые влияют на качество и структуру образовавшейся сварной точки, рассказал доцент кафедры машиностроения Политехнического Института СФУ Сергей Бусыгин. Износ этих материалов во многом определяет стоимость и производительность процесса контактной сварки, подчеркнул специалист.
Ученые СФУ разработали новый композитный материал для сварочных электродов на основе меди и наночастиц хрома. Он позволит продлить срок службы сварочных электродов на треть и уменьшить экономические издержки при контактной сварке металлической арматуры.
"Главная особенность изобретения — это состав электродов, представляющий собой композит из меди и мельчайших частиц хрома. Их введение в обычную медь с помощью таблетированной лигатуры придает ей дополнительные свойства: повышается прочность и уменьшается риск разрушения электродов при многократных операциях сварки", — добавил Бусыгин.
Исследователь добавил, что технология изготовления материала достаточно проста и не требует дорогостоящего оборудования. Она легко масштабируется и может использоваться на заводах по всему миру. Процесс изготовления электродов прошел многоэтапные испытания и усовершенствования. Были проведены десятки компьютерных симуляций с использованием компьютерных программ, а также проведены реальные лабораторные испытания, добавили в СФУ.
Работа выполнена совместно с Центром коллективного пользования "Наукоемкие методы исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и минерального сырья" СФУ.