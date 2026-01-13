В Сибири нашли способ увеличить производительность сварки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новый материал электродов для соединения металлических стержней разработали ученые Новый материал электродов для соединения металлических стержней разработали ученые СФУ . Он позволит на треть увеличить срок службы электродов для контактной электросварки. Результаты работы защищены патентом на территории РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

Для соединения арматуры в строительной промышленности используется контактная электросварка: метод, при котором два металлических стержня соединяются, а к месту контакта подводится ток, объяснили в Сибирском федеральном университете (СФУ). Детали в месте соприкосновения быстро нагреваются до температуры плавления, а затем остывают, формируя сварную точку.

Подача электрического тока низкого напряжения и высокого давления к месту контакта, осуществляется с помощью электродов — расходных материалов, которые влияют на качество и структуру образовавшейся сварной точки, рассказал доцент кафедры машиностроения Политехнического Института СФУ Сергей Бусыгин. Износ этих материалов во многом определяет стоимость и производительность процесса контактной сварки, подчеркнул специалист.

Ученые СФУ разработали новый композитный материал для сварочных электродов на основе меди и наночастиц хрома. Он позволит продлить срок службы сварочных электродов на треть и уменьшить экономические издержки при контактной сварке металлической арматуры.

"Главная особенность изобретения — это состав электродов, представляющий собой композит из меди и мельчайших частиц хрома. Их введение в обычную медь с помощью таблетированной лигатуры придает ей дополнительные свойства: повышается прочность и уменьшается риск разрушения электродов при многократных операциях сварки", — добавил Бусыгин.

Исследователь добавил, что технология изготовления материала достаточно проста и не требует дорогостоящего оборудования. Она легко масштабируется и может использоваться на заводах по всему миру. Процесс изготовления электродов прошел многоэтапные испытания и усовершенствования. Были проведены десятки компьютерных симуляций с использованием компьютерных программ, а также проведены реальные лабораторные испытания, добавили в СФУ.