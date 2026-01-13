Рейтинг@Mail.ru
Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить" - РИА Новости, 13.01.2026
18:49 13.01.2026 (обновлено: 20:09 13.01.2026)
Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить"
Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить" - РИА Новости, 13.01.2026
Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить"
Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом "Орешник" сменил цель для Киева с "победить" на "выжить".
в мире
киев
украина
россия
нато
марк рютте
в мире, киев, украина, россия, нато, марк рютте
В мире, Киев, Украина, Россия, НАТО, Марк Рютте
Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить"

Рютте после удара "Орешника" сменил цель для Киева с "победить" на "выжить"

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом "Орешник" сменил цель для Киева с "победить" на "выжить".
До последнего момента Рютте во всех своих публичных выступлениях постоянно повторял, что Украина в текущем конфликте должна "победить".
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Кое-что еще есть в США". Рютте заявил об истощении запасов оружия в ЕС
Вчера, 18:00
"Мы это (оказание поддержки Киеву - ред.) делаем, потому что ваша борьба - это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне", - сказал он, выступая на форуме во вторник.
Модератор задал уточняющий вопрос: "То есть, вы теперь говорите не "победить", а "выжить"?" Рютте ушел от ответа, отметив, что задача Запада - "привести Украину сильной за стол переговоров".
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-генсек НАТО рассказал о проблемах альянса в Арктике
Вчера, 16:35
 
