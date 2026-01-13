Рютте после удара "Орешником" сменил цель Киеву с "победить" на "выжить"

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом "Орешник" сменил цель для Киева с "победить" на "выжить".

До последнего момента Рютте во всех своих публичных выступлениях постоянно повторял, что Украина в текущем конфликте должна "победить".

"Мы это (оказание поддержки Киеву - ред.) делаем, потому что ваша борьба - это наша борьба, вы … вы должны выжить в этой войне", - сказал он, выступая на форуме во вторник.

Модератор задал уточняющий вопрос: "То есть, вы теперь говорите не "победить", а "выжить"?" Рютте ушел от ответа, отметив, что задача Запада - "привести Украину сильной за стол переговоров".

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области , предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.