https://ria.ru/20260113/nato-2067652599.html
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории - РИА Новости, 13.01.2026
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне разногласий в альянсе по Гренландии заявил, что уверен, что не станет последним генсеком НАТО в ее истории. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:50:00+03:00
2026-01-13T17:50:00+03:00
2026-01-13T17:50:00+03:00
в мире
гренландия
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048325407_0:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_9f096091d00ad44ed6c6ca6642218d67.jpg
https://ria.ru/20260113/nato-2067506179.html
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_37ae52ae32d148040d22b79cc1418caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, Марк Рютте, НАТО
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории
Рютте заявил, что не считает себя последним генсеком НАТО