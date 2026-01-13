Рейтинг@Mail.ru
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/nato-2067652599.html
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории - РИА Новости, 13.01.2026
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории
Генсек НАТО Марк Рютте на фоне разногласий в альянсе по Гренландии заявил, что уверен, что не станет последним генсеком НАТО в ее истории. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:50:00+03:00
2026-01-13T17:50:00+03:00
в мире
гренландия
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048325407_0:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_9f096091d00ad44ed6c6ca6642218d67.jpg
https://ria.ru/20260113/nato-2067506179.html
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_37ae52ae32d148040d22b79cc1418caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, Марк Рютте, НАТО
Рютте не чувствует себя последним генсеком НАТО в ее истории

Рютте заявил, что не считает себя последним генсеком НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на фоне разногласий в альянсе по Гренландии заявил, что уверен, что не станет последним генсеком НАТО в ее истории.
"Я, честно говоря, не знаю, сколько проработаю на этой позиции, никогда не знаешь… Но я уверен, что однажды у меня будет преемник", - сказал он, выступая на форуме и отвечая на вопрос о том, не ощущает ли он себя "последним в истории НАТО генсеком".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
Вчера, 06:13
 
В миреГренландияМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала