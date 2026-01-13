Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса" - РИА Новости, 13.01.2026
06:13 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
В НАТО считают, что нападение США на Гренландию означало бы "конец альянса", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, politico, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Politico, Евросоюз
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"

Politico: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет концом альянса

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В НАТО считают, что нападение США на Гренландию означало бы "конец альянса", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
Как пишет газета, открытое нападение Штатов на Гренландию было бы беспрецедентным.
"Ни одно положение в учредительном договоре альянса 1949 года не предусматривает нападения на одного союзника по НАТО со стороны другого... Это означало бы конец альянса", - приводит газета слова дипломата.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
