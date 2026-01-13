СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В НАТО считают, что нападение США на Гренландию означало бы "конец альянса", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
Как пишет газета, открытое нападение Штатов на Гренландию было бы беспрецедентным.
"Ни одно положение в учредительном договоре альянса 1949 года не предусматривает нападения на одного союзника по НАТО со стороны другого... Это означало бы конец альянса", - приводит газета слова дипломата.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.