СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В НАТО считают, что нападение США на Гренландию означало бы "конец альянса", сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.