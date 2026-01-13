СМИ: НАТО просит у Турции F-16 для патрулирования раньше срока ротации

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. НАТО попросила Турцию предоставить истребители F-16 для патрулирования Балтийского региона на несколько месяцев раньше запланированного срока, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Собеседники агентства заявили, что предлагаемая ротация в Эстонии на период с августа по декабрь происходит на фоне усиления обороны НАТО после якобы случаев нарушения воздушного пространства над странами альянса со стороны России, что в Москве опровергали. По словам источников, Турция должна была разместить свои самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года. Согласно материалу, Анкара пока не решила, как ответит на запрос НАТО. Источники отметили, что турецкие самолеты в последний раз осуществляли патрулирование в рамках этой миссии в начале 2025 года.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября 2025 года сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.