В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины

В ведомстве отметили, что в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято в общей сложности более 50 килограммов синтетических наркотиков.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.