В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины
2026-01-13T07:02:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Управлением ФСБ России по ДНР пресечена деятельность крупного канала поставки наркотических веществ на территории республики, задержаны 25 участников преступной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержаны 25 граждан России
, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путём тайниковых закладок... Установлено, что деятельность группы была в том числе направлена на пропаганду наркозависимости среди молодежи республики", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ
, непосредственное кураторство преступников осуществлялось с территории Украины
.
"Мне просто надо было рассыпать вес – 50 штук по 2 грамма", – сказал один из задержанных на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР
.
В ведомстве отметили, что в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято в общей сложности более 50 килограммов синтетических наркотиков.
Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.