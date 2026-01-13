Рейтинг@Mail.ru
В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины
07:02 13.01.2026
В ДНР пресекли канал поставок наркотиков под кураторством с Украины
Управлением ФСБ России по ДНР пресечена деятельность крупного канала поставки наркотических веществ на территории республики, задержаны 25 участников преступной РИА Новости, 13.01.2026
ФСБ: задержаны 25 участников схемы поставок наркотиков под кураторством Киева

ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Управлением ФСБ России по ДНР пресечена деятельность крупного канала поставки наркотических веществ на территории республики, задержаны 25 участников преступной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путём тайниковых закладок... Установлено, что деятельность группы была в том числе направлена на пропаганду наркозависимости среди молодежи республики", – говорится в сообщении.
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
5 января, 14:29
В России пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки
5 января, 14:29
По данным ФСБ, непосредственное кураторство преступников осуществлялось с территории Украины.
"Мне просто надо было рассыпать вес – 50 штук по 2 грамма", – сказал один из задержанных на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
В ведомстве отметили, что в местах проживания фигурантов было обнаружено и изъято в общей сложности более 50 килограммов синтетических наркотиков.
Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" соответственно.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МВД пресекло деятельность узла связи, который использовали аферисты
3 января, 19:27
 
