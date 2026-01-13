Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
20:20 13.01.2026
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину - РИА Новости, 13.01.2026
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину

Женщина напала с ножом на мужчину на севере Москвы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Женщина с ножом напала на мужчину на севере Москвы, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На Малой Ботанической улице женщина с ножом напала на мужчину", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в московском главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что все участники конфликта доставлены в отдел полиции, проводится проверка.
Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после нападения на парковке
12 января, 16:54
