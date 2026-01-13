https://ria.ru/20260113/napadenie-2067678486.html
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину - РИА Новости, 13.01.2026
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
Женщина с ножом напала на мужчину на севере Москвы, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:20:00+03:00
2026-01-13T20:20:00+03:00
2026-01-13T20:20:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20260112/napadenie-2067412961.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На севере Москвы женщина напала с ножом на мужчину
Женщина напала с ножом на мужчину на севере Москвы