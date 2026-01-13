https://ria.ru/20260113/nabu-2067697983.html
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса - РИА Новости, 14.01.2026
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили главу одной из фракций Рады,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-13T23:58:00+03:00
2026-01-13T23:58:00+03:00
2026-01-14T00:10:00+03:00
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6a7490f881ecce75b04472196cdcd6a6.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067698077.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_f362175030d7e222da5958dc24e62624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голосование