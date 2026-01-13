Рейтинг@Mail.ru
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 13.01.2026 (обновлено: 00:10 14.01.2026)
https://ria.ru/20260113/nabu-2067697983.html
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса - РИА Новости, 14.01.2026
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили главу одной из фракций Рады,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-13T23:58:00+03:00
2026-01-14T00:10:00+03:00
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6a7490f881ecce75b04472196cdcd6a6.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067698077.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/79/1556687987_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_f362175030d7e222da5958dc24e62624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса

НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голосование

© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам, сообщают антикоррупционные органы.
"НАБУ и САП разоблачили главу одной из парламентских фракций Верховной рады Украины, предлагавшего неправомерную выгоду ряду членов парламента, принадлежащих к фракциям, которые это лицо не возглавляет, в обмен на голосование "за" или "против" по конкретным законопроектам", - сообщают НАБУ и САП в своих Telegram-каналах.
Имя главы фракции не приводится.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: антикоррупционные органы проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Вчера, 23:58
 
В миреНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала