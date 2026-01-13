Рейтинг@Mail.ru
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ - РИА Новости, 13.01.2026
12:01 13.01.2026
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду истек, следует из платежного графика, который проанализировало РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
украина
мвф
экономика
украина
в мире, украина, мвф, экономика
В мире, Украина, МВФ, Экономика
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду истек, следует из платежного графика, который проанализировало РИА Новости.
Согласно этому документу, к полуночи по времени Вашингтона Киев должен был перечислить МВФ 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR).
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
12 января, 16:47
Это средства, выделенные Украине через основной кредитный механизм МВФ, который финансируется за счет ресурсов стран — участниц фонда. По официальному курсу МВФ на 12 января, один SDR равен 1,3665 доллара, то есть платеж должен был составлять около 172 миллионов долларов.
По состоянию на утро подтверждения перевода этих денег в платежном календаре МВФ нет.
Следующая выплата Киева по основному долгу перед МВФ запланирована на 24 февраля — это 62,5 миллиона SDR. Кроме того, с февраля по апрель стране предстоит еще несколько крупных платежей.
Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом — так, в 2024-м он составил 43,9 миллиарда долларов. На 2025-й бюджет утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда, хотя затем его увеличивали в части военных расходов.
Затыкать дыры киевские власти рассчитывает за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине следует активнее искать источники для самофинансирования.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
2 января, 22:14
 
