Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду истек, следует из платежного графика, который проанализировало РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду истек, следует из платежного графика, который проанализировало РИА Новости.
Согласно этому документу, к полуночи по времени Вашингтона Киев
должен был перечислить МВФ
125 737 500 специальных прав заимствования (SDR).
Это средства, выделенные Украине
через основной кредитный механизм МВФ, который финансируется за счет ресурсов стран — участниц фонда. По официальному курсу МВФ на 12 января, один SDR равен 1,3665 доллара, то есть платеж должен был составлять около 172 миллионов долларов.
По состоянию на утро подтверждения перевода этих денег в платежном календаре МВФ нет.
Следующая выплата Киева по основному долгу перед МВФ запланирована на 24 февраля — это 62,5 миллиона SDR. Кроме того, с февраля по апрель стране предстоит еще несколько крупных платежей.
Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом — так, в 2024-м он составил 43,9 миллиарда долларов. На 2025-й бюджет утвердили с дефицитом 37,3 миллиарда, хотя затем его увеличивали в части военных расходов.
Затыкать дыры киевские власти рассчитывает за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине следует активнее искать источники для самофинансирования.