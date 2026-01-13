Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду, следует из платежного графика МВФ, проанализированного РИА Новости.

SDR ). Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм Ее срок истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (). Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ , финансируемый за счет ресурсов стран — участниц фонда.

Согласно официальному курсу на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара. Таким образом, сумма платежа составляет около 171,9 миллиона долларов.

По состоянию на утро вторника подтверждение о поступлении средств в платежном календаре МВФ отсутствует.

Как следует из графика фонда, следующий платеж запланирован для Украины на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В феврале-апреле Киеву предстоят еще несколько крупных выплат по кредитам.

Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

Бюджет Украины на 2026 год приняли с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.