Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
08:39 13.01.2026 (обновлено: 16:07 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/mvf-2067514225.html
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ - РИА Новости, 13.01.2026
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду, следует из платежного графика МВФ, проанализированного РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
украина
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду, следует из платежного графика МВФ, проанализированного РИА Новости.
Ее срок истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск). Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран — участниц фонда.
Согласно официальному курсу на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара. Таким образом, сумма платежа составляет около 171,9 миллиона долларов.

По состоянию на утро вторника подтверждение о поступлении средств в платежном календаре МВФ отсутствует.
Как следует из графика фонда, следующий платеж запланирован для Украины на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В феврале-апреле Киеву предстоят еще несколько крупных выплат по кредитам.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год приняли с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действий и снижение численности ВСУ, о чем неоднократно говорили в России. Украина же продолжает игнорировать призывы к миру.
