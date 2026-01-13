Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы задержали латиноамериканца с мефедроном
21:57 13.01.2026
На востоке Москвы задержали латиноамериканца с мефедроном
Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы гражданина одной из стран Латинской Америки, у которого обнаружили около 99 граммов мефедрона
происшествия
москва
латинская америка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
латинская америка
происшествия, москва, латинская америка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Латинская Америка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На востоке Москвы задержали латиноамериканца с мефедроном

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы гражданина одной из стран Латинской Америки, у которого обнаружили около 99 граммов мефедрона, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.
Как рассказали в главке, на Измайловском шоссе госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль такси. Во время разговора с водителем полицейские обратили внимание на пассажира, который стал заметно нервничать.
"В результате личного досмотра у 31-летнего гражданина одной из стран Латинской Америки сотрудниками полиции было обнаружено 60 свертков с веществами общей массой около 99 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, в нем содержится наркотическое средство – N-метилэфедрон", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что наркотик предназначался для дальнейшего распространения в Москве.
Также в главке сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о "покушении на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчина задержан и арестован.
