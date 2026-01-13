На востоке Москвы задержали латиноамериканца с мефедроном

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы гражданина одной из стран Латинской Америки, у которого обнаружили около 99 граммов мефедрона, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.
Как рассказали в главке, на Измайловском шоссе госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль такси. Во время разговора с водителем полицейские обратили внимание на пассажира, который стал заметно нервничать.
"В результате личного досмотра у 31-летнего гражданина одной из стран Латинской Америки сотрудниками полиции было обнаружено 60 свертков с веществами общей массой около 99 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого, в нем содержится наркотическое средство – N-метилэфедрон", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что наркотик предназначался для дальнейшего распространения в Москве.
Также в главке сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о "покушении на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчина задержан и арестован.