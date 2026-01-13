В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка

УФА, 13 янв - РИА Новости. Полицейские в Удмуртии задержали жителя Ижевска, которого подозревают в том, что он во время конфликта с группой молодежи зарезал 15-летнего подростка, сообщает МВД России в своем канале на платформе Мах.
Про информации полиции, в понедельник вечером у одного из супермаркетов Ижевска на улице Пушкинской между мужчиной и группой молодых людей возник конфликт, в результате которого 36-летний ижевчанин ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, отмечается в релизе.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Недалеко от места происшествия сотрудники ППС обнаружили нож, от которого злоумышленник избавился после совершения преступления", - говорится в сообщении.
По данным МВД, следователи республиканского СУ СК возбудили уголовное дело об убийстве, задержанный ожидает меры пресечения в изоляторе временного содержания. За преступление ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.