В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Недалеко от места происшествия сотрудники ППС обнаружили нож, от которого злоумышленник избавился после совершения преступления", - говорится в сообщении.