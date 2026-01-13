Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/mvd-2067565221.html
В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка
В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка - РИА Новости, 13.01.2026
В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка
Полицейские в Удмуртии задержали жителя Ижевска, которого подозревают в том, что он во время конфликта с группой молодежи зарезал 15-летнего подростка, сообщает РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:36:00+03:00
2026-01-13T12:36:00+03:00
происшествия
ижевск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067456308.html
https://ria.ru/20260110/obvinyaemyy-2067171851.html
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ижевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ижевск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка

Полиция в Ижевске задержала мужчину по подозрению в убийстве подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 13 янв - РИА Новости. Полицейские в Удмуртии задержали жителя Ижевска, которого подозревают в том, что он во время конфликта с группой молодежи зарезал 15-летнего подростка, сообщает МВД России в своем канале на платформе Мах.
Про информации полиции, в понедельник вечером у одного из супермаркетов Ижевска на улице Пушкинской между мужчиной и группой молодых людей возник конфликт, в результате которого 36-летний ижевчанин ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, отмечается в релизе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Москве мужчину отправили под суд за убийство знакомого с инвалидностью
12 января, 20:32
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Недалеко от места происшествия сотрудники ППС обнаружили нож, от которого злоумышленник избавился после совершения преступления", - говорится в сообщении.
По данным МВД, следователи республиканского СУ СК возбудили уголовное дело об убийстве, задержанный ожидает меры пресечения в изоляторе временного содержания. За преступление ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме
10 января, 22:20
 
ПроисшествияИжевскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала