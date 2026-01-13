https://ria.ru/20260113/mvb-2067594014.html
СМИ: Вашингтон направит тысячу силовиков в Миннеаполис из-за протестов
СМИ: Вашингтон направит тысячу силовиков в Миннеаполис из-за протестов - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: Вашингтон направит тысячу силовиков в Миннеаполис из-за протестов
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис ещё около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции
в мире
миннеаполис
сша
тим уолц
министерство внутренней безопасности сша
миннеаполис
сша
СМИ: Вашингтон направит тысячу силовиков в Миннеаполис из-за протестов
NYT: МВБ направит в Миннесоту около 1000 сотрудников из-за протестов против ICE
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) направит в Миннеаполис ещё около тысячи сотрудников на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), сообщает издание New York Times.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа отправит ещё около тысячи сотрудников иммиграционной службы в Миннесоту", - пишет газета.
Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин, на которую ссылается издание, заявила, что эти сотрудники погранично-таможенной службы присоединятся к уже размещённым в Миннеаполисе
двум тысячам служащим министерства.
Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США
Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц
8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.