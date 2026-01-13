https://ria.ru/20260113/moskva-2067678617.html
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины - РИА Новости, 13.01.2026
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новохохловской улицы на юго-востоке... РИА Новости, 13.01.2026
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с опрокидыванием машины