Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moskva-2067678617.html
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины - РИА Новости, 13.01.2026
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новохохловской улицы на юго-востоке... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:21:00+03:00
2026-01-13T20:21:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067678364_0:0:797:449_1920x0_80_0_0_9a14de9a1a48bb3b1fa22a88a6db133f.jpg
https://ria.ru/20260111/dtp-2067266102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067678364_67:0:728:496_1920x0_80_0_0_d0686cd87569d3dfee0b0de32571759a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с опрокидыванием машины

© Кадр видео из соцсетейПоследствия ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца
Последствия ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новохохловской улицы на юго-востоке Москвы, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"На внешней стороне ТТК (в районе Новохохловской улицы, 26Ас1) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Последствия ДТП с участием автобуса в подмосковном городском округе Клин - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек
11 января, 19:59
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала