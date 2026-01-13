Рейтинг@Mail.ru
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в ресторанах Москвы
17:48 13.01.2026
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в ресторанах Москвы
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2026
2026
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в ресторанах Москвы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что Rostic's увольняет почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети. Уточняется, что накануне правообладатель бизнеса Rostic's закрыл точки, открытые по франшизе компанией "Фаст фуд маркет".
«

"Массовых увольнений сотрудников в ресторанах Rostic's в Москве нет. Рестораны периодически закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, ремоделинг, из-за смены локации, переоформления документов и так далее. В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность", - сказали в компании.

Там же уточнили, что на время закрытия точек сотрудники могут продолжать работать в других ресторанах сети. "В нашу сеть входит порядка 1300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме", - отметили в Rostic's.
