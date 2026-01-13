https://ria.ru/20260113/moskva-2067622907.html
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе
Информация о якобы сформировавшейся пробке на выезде с Ярославского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца в Москве не соответствует... РИА Новости, 13.01.2026
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе
