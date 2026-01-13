Рейтинг@Mail.ru
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/moskva-2067622907.html
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе - РИА Новости, 13.01.2026
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе
Информация о якобы сформировавшейся пробке на выезде с Ярославского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца в Москве не соответствует... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:56:00+03:00
2026-01-13T15:56:00+03:00
авто
ярославское шоссе
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91292/33/912923369_0:602:2000:1727_1920x0_80_0_0_5d9d853cc82e68736930af3162601bf9.jpg
https://ria.ru/20260109/yaroslavl-2067050877.html
ярославское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91292/33/912923369_0:414:2000:1914_1920x0_80_0_0_1a50bb18f3560c86dccb031b98e49e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, ярославское шоссе, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Авто, Ярославское шоссе, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе

В ЦОДД опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСильный снегопад в Москве
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сильный снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Информация о якобы сформировавшейся пробке на выезде с Ярославского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца в Москве не соответствует действительности, движение на участке свободно, снегоуборочная техника передвигается по одной полосе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее в Telegram-каналах распространилось видеозапись о том, что на всех полосах движения на Ярославском шоссе якобы сформировалась пробка из-за колонны грузовых автомобилей со снегом.
«

"Информация не соответствует действительности. Движение свободное на данном участке, по одной полосе передвигается снегоуборочная техника", - рассказали в ЦОДД, отвечая на вопрос об обстановке на участке Ярославского шоссе.

Пробка на выезде из Переславля-Залесского Ярославской области в сторону Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Ярославской области открыли ПВР из-за многокилометровой пробки
9 января, 22:28
 
АвтоЯрославское шоссеМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала