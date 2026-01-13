В Москве опровергли сообщения о пробке на выезде с Ярославского шоссе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Информация о якобы сформировавшейся пробке на выезде с Ярославского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца в Москве не соответствует действительности, движение на участке свободно, снегоуборочная техника передвигается по одной полосе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).